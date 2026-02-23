В агентстве Фассона заявили, что игрок не хочет возвращаться в Бразилию: «Его приоритет — «Локомотив»

В агентстве «Bertolucci Sports», представляющем интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, ответили на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

Ранее издание O Dia сообщило, что игрок получил предложение от «Ботафого» и покинет «Локомотив» по окончании сезона.

«Лукас получил несколько предложений. У Лукаса есть предложения от других клубов из России, Италии и Англии. Ему действительно нравится «Локомотив», и он хочет остаться, но он ждет, когда президент сделает хорошее предложение. Лукас получил предложения от трех клубов из Бразилии, но он не будет играть там. Его приоритет — «Локомотив». Если он не останется в «Локомотиве», то проанализирует предложения из Европы», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В этом сезоне защитник провел за клуб 20 матчей и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.