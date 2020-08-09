Урунова хотят купить у «Спартака»
13:58
Новичок «Спартака» полузащитник Остон Урунов может покинуть клуб, сообщает в своем Telegram-канале журналист Илья Казаков.
На 19-летнего футболиста претендует немецкая «Герта», готовая предложить за игрока 5 миллионов евро.
Узбекский полузащитник в феврале перешел из ташкентского «Локомотива» в «Уфу», где провел десять матчей в премьер-лиги. 5 августа он подписал контракт со «Спартаком». По информации СМИ, красно-белые заплатили за Урунова 2 миллиона евро, а зарплата молодого игрока составит 600 тысяч.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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