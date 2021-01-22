«Урал» в товарищеском матче обыграл «Краснодар-2»

«Урал» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ обыграл «Краснодар-2» со счетом 3:1.

В составе екатеринбуржцев отличились Артем Максименко, Евгений Татаринов и Артем Шаболин. Краснодарцы ответили точным ударом Николая Бочко.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Краснодар-2» — 3:1 (1:0)

Голы: Максименко, 29 (1:0). Татаринов, 58 (2:0). Шаболин, 80 (3:0). Бочко, 82 (3:1).

«Урал»: Помазун (Годзюр, 46), Рыков (Кузьмичев, 46), Герасимов (Насыров, 46), Кулаков (Евсеев, 46), Егорычев (Бавин, 46), Йовичич (Магомадов, 46. Адамов, 69), Максименко (Гаджимурадов, 46. Федин, 69), Калинин (Шаболин, 46), Мишкич (Аугустыняк, 46), Погребняк (Татаринов, 46), Ибрахимай (Юсупов, 46).

22 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».