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«Урал» — «Тамбов»: трансляция матча — в 14.00

12:00
«Урал» на своем поле примет «Тамбов» в матче 12-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Урал» на своем поле примет «Тамбов» в матче 12-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В воскресенье, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга дважды обыграла соперника с одинаковым счетом 2:1.

Следить за матчем «Урал» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Тамбов»

Урал — Тамбов

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