«Урал» — «Тамбов»: трансляция матча — в 14.00
12:00
В воскресенье, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга дважды обыграла соперника с одинаковым счетом 2:1.
Следить за матчем «Урал» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Урал» — «Тамбов»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи
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