В воскресенье, 25 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга дважды обыграла соперника с одинаковым счетом 2:1.

Следить за матчем «Урал» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Тамбов»