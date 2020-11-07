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«Урал» — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча

08:35
«Урал» на своем поле примет «Спартак». Фото ФК «Урал»
«Урал» на своем поле примет «Спартак». Фото ФК «Урал»
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В субботу, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

Красно-белые не могут обыграть команду из Екатеринбурга два матча подряд. В прошлом сезоне «Спартак» взял в двух матчах с «Уралом» всего один балл.

Следить за матчем «Урал» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Спартак»

Урал — Спартак

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