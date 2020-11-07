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«Урал» — «Спартак»: Тедеско поменял Мозеса в перерыве

15:04
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был заменен в перерыве матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Его место на поле занял Наиль Умяров.

В первой половине он получил желтую карточку. Также именно Мозес заработал пенальти в ворота «Урала» в самой концовке первого тайма, который реализовал Александр Соболев.

Урал — Спартак

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