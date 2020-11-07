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«Урал» — «Спартак»: Аугустыняк сравнял счет

15:19

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он сравнял счет — 2:2.

Урал — Спартак

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