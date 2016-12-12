"Урал" проведет зимние сборы на Кипре

Игроки "Урала" начнут свою подготовку к весенней части сезона 9 января, сообщает пресс-служба клуба. В этот день часть команды соберется в Москве, где пройдет углубленное медобследование. Некоторые игроки пройдут все необходимые процедуры в Екатеринбурге. С 10 по 14 января футболисты будут тренироваться на клубной базе "Бажовия", а 16 января отправятся за рубеж.

Все три сбора команды будут проходить на Кипре. Первый состоится в городе Пафос, где команда пробудет с 16 по 29 января. Второй и третий сборы пройдут в Лимасоле в феврале. Всего клуб планирует провести семь товарищеских матчей.