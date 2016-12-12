13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" проведет зимние сборы на Кипре

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Игроки "Урала" начнут свою подготовку к весенней части сезона 9 января, сообщает пресс-служба клуба. В этот день часть команды соберется в Москве, где пройдет углубленное медобследование. Некоторые игроки пройдут все необходимые процедуры в Екатеринбурге. С 10 по 14 января футболисты будут тренироваться на клубной базе "Бажовия", а 16 января отправятся за рубеж.

Все три сбора команды будут проходить на Кипре. Первый состоится в городе Пафос, где команда пробудет с 16 по 29 января. Второй и третий сборы пройдут в Лимасоле в феврале. Всего клуб планирует провести семь товарищеских матчей.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5201/

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