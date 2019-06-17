"Урал" отправился на первый сбор в Словению

Официальный Твиттер "Урала"​ сообщает, что команда отправилась в Словению на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится три недели.

Клуб будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля Дмитрий Парфенов с командой вернется в Екатеринбург.

В прошлом сезоне "Урал" дошел до финала Кубка России, где проиграл "Локомотиву" (0:1). В турнирной таблице РПЛ "шмели" заняли десятое место с 38 очками.

✈️Наша команда отправляется в Словению, где проведёт ближайшие три недели🇸🇮 pic.twitter.com/PIppfgfHu3 — ФК Урал (@FCURAL) 17 июня 2019 г.

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