«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы
12:32
Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России «Урал» — «Оренбург».
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Панюков, Ильин, Юсупов.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Чуканов, Галаджан.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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