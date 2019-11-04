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«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы

12:32

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России «Урал» — «Оренбург».

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Панюков, Ильин, Юсупов.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Фамейе.

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Чуканов, Галаджан.

Урал — Оренбург

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