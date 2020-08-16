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«Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с «Рубином»

11:40
Арбитр Алексей Сухой удаляет защитника Михаила Меркулова. Фото ФК «Урал»
Арбитр Алексей Сухой удаляет защитника Михаила Меркулова. Фото ФК «Урал»
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Пресс-служба «Урала» сообщает, что клуб обратился в экспертно-судействую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева.

Отметим, что данная публикация не направлена на унижение чести и достоинства, и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии", — написано в заявлении «Урала».

Рубин — Урал

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/fk-ural-obratilsya-v-ekspertno-sudejstvuyu-komissiyu21

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