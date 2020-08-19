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«Урал» — «Локомотив»: все голы

18:03
Федор Смолов. Фото ФК "Локомотив".
Федор Смолов. Фото ФК "Локомотив".
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Все голы матча третьего тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (1:1).

На 74-й минуте счет в матче открыл Андрей Егорычев.

Федор Смолов на 87-й сравнял результат, принеся гостям ничью.

Урал — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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