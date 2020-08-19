? Ефремов подал с фланга в центр штрафной, где Егорычев ударом в касание отправил мяч в ворота железнодорожников.



? #УралЛоко на МАТЧ! ФУТБОЛ-1

? https://t.co/SfxNc4mp2yhttps://t.co/JGziJJTjuO