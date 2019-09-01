После первого тайма матча 8-го тура РПЛ «Урал» проигрывает «Краснодару» — 1:2. На гол хавбека «быков» Дмитрия Скопинцева на 19 минуте «Урал» ответил точным ударом полузащитника Юрия Бравина. А затем на 37 минуте Ари вновь вывел «Краснодар» вперед. Все голы здесь.

Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»

Гол Скопинцева

Гол Бравина

Гол Ари