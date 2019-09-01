РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: видео всех голов матча

14:33
Теги:

После первого тайма матча 8-го тура РПЛ «Урал» проигрывает «Краснодару» — 1:2. На гол хавбека «быков» Дмитрия Скопинцева на 19 минуте «Урал» ответил точным ударом полузащитника Юрия Бравина. А затем на 37 минуте Ари вновь вывел «Краснодар» вперед. Все голы здесь.

Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»

Гол Скопинцева

Гол Бравина

Гол Ари

Опрос

проголосовало: 8101
Все опросы
Как закончится матч 8-го тура премьер-лиги «Спартак» - «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир