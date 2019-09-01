«Урал» — «Краснодар»: видео всех голов матча
14:33
После первого тайма матча 8-го тура РПЛ «Урал» проигрывает «Краснодару» — 1:2. На гол хавбека «быков» Дмитрия Скопинцева на 19 минуте «Урал» ответил точным ударом полузащитника Юрия Бравина. А затем на 37 минуте Ари вновь вывел «Краснодар» вперед. Все голы здесь.
Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»
Гол Скопинцева
? Первый гол Скопинцева в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
? #УралКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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Гол Бравина
ГОООЛ!!!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 1, 2019
Практически сразу же Бавин сравнивает счёт — 1:1!#РПЛ #УралКраснодар pic.twitter.com/1FBH7hP1ms
Гол Ари
ГОООЛ!!!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 1, 2019
Ари забивает — 1:2!#РПЛ #УралКраснодар pic.twitter.com/LrpqFZhKU6
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