«Краснодар» забил два гола за две минуты в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (4:2). На 80 минуте Даниил Уткин вывел «быков» вперед, а к 82 минуте Масиэл Вандерсон укрепил преимущество краснодарцев еще и своим точным ударом.

Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»

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