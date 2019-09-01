«Урал» — «Краснодар»: два гола «быков» за две минуты!
15:44
«Краснодар» забил два гола за две минуты в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (4:2). На 80 минуте Даниил Уткин вывел «быков» вперед, а к 82 минуте Масиэл Вандерсон укрепил преимущество краснодарцев еще и своим точным ударом.
Гол Даниила Уткина— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
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? Вандерсон установил окончательный счёт встречи. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКраснодарhttps://t.co/xQGfUAMGhe— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»
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