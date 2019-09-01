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«Урал» — «Краснодар»: два гола «быков» за две минуты!

15:44
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«Краснодар» забил два гола за две минуты в матче 8-го тура РПЛ с «Уралом» (4:2). На 80 минуте Даниил Уткин вывел «быков» вперед, а к 82 минуте Масиэл Вандерсон укрепил преимущество краснодарцев еще и своим точным ударом.

Трансляция матча «Урал» — «Краснодар»

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