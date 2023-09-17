«Урал» — «Факел»: Безбородов не назначил пенальти за фол Помазуна

На 10-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Урал» — «Факел» (0:0) арбитр Владислав Безбородов ошибочно не зафиксировал фол вратаря хозяев поля и не наказал его 11-метровым ударом.

Илья Помазун пошел на перехват мяча, выставив колено, и ударил ногой Андрея Менделя, который заранее остановился и не двигался в направлении голкипера.

Фол Ильи Помазуна. Фото Скриншот из трансляции

Фол Ильи Помазуна. Фото Скриншот из трансляции

Видеоассистенты Игорь Панин и Валерий Данченко не вмешались в действия судьи.