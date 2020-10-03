«Урал» — ЦСКА: Зайнутдинов забил дебютный гол за армейцев
17:42
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов открыл счет на 52-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.
Для 22-летнего казаха этот мяч стал первым в качестве футболиста красно-синих. Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в августе этого года, это его шестой матч в составе армейцев.
Отметим, что за 3 минуты до гола ЦСКА остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник красно-синих Хердур Магнуссон.
Гол Зайнутдинова#ТинькоффРПЛ #УралЦСКА https://t.co/jSDhzJDkFC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 3, 2020
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