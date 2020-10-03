Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов открыл счет на 52-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.

Для 22-летнего казаха этот мяч стал первым в качестве футболиста красно-синих. Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в августе этого года, это его шестой матч в составе армейцев.

Отметим, что за 3 минуты до гола ЦСКА остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник красно-синих Хердур Магнуссон.