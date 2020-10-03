Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили увеличил преимущество красно-синих на 56-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:0.

Для Марадишвили, как и для отличившегося ранее Бактиера Зайнутдинова, этот гол стал первым за ЦСКА.

Отметим, что на 49-й минуте встречи красно-синие остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Хердур Магнуссон. Армейцы забили оба мяча, играя вдесятером.