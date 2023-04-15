«Урал» — ЦСКА: хавбек хозяев Газинский получил травму и покинул поле
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА.
33-летний хавбек получил повреждение плеча после столкновения с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым. Он был заменен на 19-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Фаниль Сунгатулин.
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|9
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|23
|3
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|15.04
|14:00
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|15.04
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|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
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|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
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