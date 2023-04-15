«Урал» — ЦСКА: хавбек хозяев Газинский получил травму и покинул поле

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА.

33-летний хавбек получил повреждение плеча после столкновения с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым. Он был заменен на 19-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Фаниль Сунгатулин.