Управляющий просил компанию Кокорина и Мамаева и чиновника Паком выяснять отношения на улице

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы рассказал о конфликте компании игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
По его словам, удар стулом Кокорина по Паку он видел только на записи, а сам пытался разнять стороны и предлагал им выйти на улицу.
Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
– Самого удара стулом вы не наблюдали? – вопрос свидетелю.
– Вживую – нет. Только по видеозаписи. Смотрел ее в офисе ресторана в тот же день. Хотел посмотреть видео как управляющий ресторана.
– Что вы там видели?
– Как выясняла отношения компания. Видел, что разговаривают, двигаются. Это все видел. Потому видел, как я пришел, как официанты.
– Удар стулом по голове вы видели?
– На камере видел.
– Вас допрашивали на следствии?
– В "Бутырке"? Да, один раз.
– Показания читали свои?
– Нет, просто подписал.
– Не читали?
– Там столько написано было… Я бы часа три читал.
– Да вы как заученный текст говорите!
– Не понимаю вас…
– Со стороны посетителей, персонала поступали жалобы на поведение футболистов?
– Нет, не поступали. У меня на смене есть менеджер, он за это отвечает.
– Менеджер обязан вам сообщить, если такие жалобы есть?
– Да, обязан.
– Каким образом расставались Пак и эта компания?
– Я в это время уже ушел, вроде бы.
– Примирения не было?
– Нет, по видео я видел, что Пак стоял разговаривал с парнями и, как я понял, судя по видео, вопрос был исчерпан. Но это моя интерпретация.
– То есть мирно беседовали?
– Не агрессивно точно.
– Кто-то что-то говорил Паку, кроме того человека, которого вы держали?
– Я точно не слышал.
– Как он выглядел (человек, которого вы держали)?
– С меня ростом, в черное одет. Возраст где-то около 30. Нет усов, нет бороды. Славянской внешности.
– Этого парня вы наблюдали? Он в этой компании был?
– Да, насколько я понял. Я его просил как раз выйти, чтобы на улице все решать.
– При просмотре видео его видели?
– Да, конечно. (Александр Рогулев)