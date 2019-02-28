Уполномоченный по правам человека в Москве: "У Кокорина есть разрешение, чтобы его осмотрели врачи "Зенита"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила "СЭ", что у нападающего "Зенита" Александра Кокорина есть разрешение, чтобы его в столичном СИЗО-2 "Бутырка" осмотрели врачи спортивной специализации.



Нападающий находится в изоляторе с начала октября прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Срок содержания под стражей продлен до 8 апреля. До ареста футболист восстановился от травмы крестообразной связки колена и принял участие в 5 официальных матчах сезона-2018/19. При этом адкокаты Кокорина не раз заявляли, что дальнейшее пребывание игрока в тюрьме грозит ему инвалидностью.



– Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина, – сказала Потяева. – Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчества специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за "Зенитом".



– Обследование может пройти не в стенах "Бутырки"?

– Там хорошая медицинская часть – осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Сейчас об этом речь не идет. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО. (Арман Мкртчян)