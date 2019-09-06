Уполномоченный по правам человека в Москве: «Суд принял верное решение. Кокорин и Мамаев уже понесли самое строгое наказание»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала «СЭ» решение Алексеевского районного суда удовлетворить ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима.

— Очень рада за ребят, в период их пребывания в СИЗО часто их посещала. Суд принял правильное решение, они уже понесли самое строгое наказание за содеянное, — считает Потяева. — Хорошо, что их отпустили. Кокорины и Мамаев познали другую сторону жизни и, надо сказать, нормально в нее вписались. В колонии занимались швейным делом, принимали участие в футбольных матчах на территории ИК-4 вместе с другими заключенными.

— Смогут ли Мамаев и Александр Кокорин покидать территорию России в случае, если им потребуется отправиться на какой-то матч или сборы?

— У них ведь остался совсем небольшой срок, у кого-то до декабря, у кого-то — до ноября. Пока Александр и Павел придут в себя, он уже закончится. К тому же, обоим еще требуется привести себя в форму, поэтому вряд ли им потребуется выезжать за границу во время УДО, да и вряд ли им это удастся. А так, повторю, срок у них небольшой, надеюсь, что им обоим это не помешает в дальнейшей карьере при условии, что они будут вести себя нормально, по-человечески.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Иван Торопцев)