Умяров оценил выступление «Спартака» в первом круге
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил выступление команды в первом круге.
— Позади первый круг, мы на третьем месте. Это не предел?
— Конечно, нет! Тем более в последних трех турах мы заработали всего два очка, хотя обязаны были набирать больше. Хорошо еще, что соперники тоже совершают потери, и после последнего тура отрыв остался прежним. Во втором круге рассчитываем выступить как минимум не хуже, — приводит слова Умярова сайт «Спартака».
— Какие матчи оставили самый неприятный осадок?
— Совсем не получилась игра с «Ростовом». И в Екатеринбурге все сложилось как-то нелогично. В первом тайме не все получалось, но вели в счете. А затем, наоборот, добавили по игре — и пропустили после своей же затяжной атаки. Если хотим бороться за высокие места, допускать такое нельзя.
— Что помогло так прибавить в плане результатов по сравнению с прошлым сезоном?
— Спал груз прошлых неудач. Это главное. С самого начала прошлого чемпионата мы отстали от лидеров, часто теряли очки, где не следовало, и никак не могли выправить ситуацию. Это давило. Неплохо начали вторую часть сезона, но потом случилась эта пандемия. После карантина тоже вроде бы хорошо стартовали — и опять допустили осечки.
— Что еще изменилось?
— Мы стали сыграннее. Намного проще добиваться успеха, когда ты четко знаешь, что делать на поле, понимаешь партнеров: кто куда откроется, как отдаст мяч. Все начинает получаться на автоматизме. Конечно, здесь велика заслуга тренерского штаба.
После 15-и туров «Спартак» занимает третье место, набрав 29 очков и отставая от первого места на 2 балла.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-28-nail_umyarov_vo_vtorom_kruge_khotim_vystupit_ne_khuzhe_kak_minimum/
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