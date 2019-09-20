Украинский журналист сообщил, что Кононов мог возглавить «Динамо»

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов мог возглавить киевское «Динамо».

— А Кононова действительно президенту «Динамо» предлагали, — написал Бурбас в своем Twitter. — Бесполезно. Суркис — это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки с изображением президента России и публичного прислуживания явному недругу Украины.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в минувшем чемпионате России. В текущем сезоне премьер-лиги «Спартак» занимает 6-ю позицию с 14 очками.