РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Украинский журналист сообщил, что Кононов мог возглавить «Динамо»

19:06
Теги:

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов мог возглавить киевское «Динамо».

— А Кононова действительно президенту «Динамо» предлагали, — написал Бурбас в своем Twitter. —  Бесполезно. Суркис — это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки с изображением президента России и публичного прислуживания явному недругу Украины.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в минувшем чемпионате России. В текущем сезоне премьер-лиги «Спартак» занимает 6-ю позицию с 14 очками.

Опрос

проголосовало: 3640
Все опросы
Как закончится матч «Уфа» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир