Украинский журналист сообщил, что Кононов мог возглавить «Динамо»
19:06
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов мог возглавить киевское «Динамо».
— А Кононова действительно президенту «Динамо» предлагали, — написал Бурбас в своем Twitter. — Бесполезно. Суркис — это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки с изображением президента России и публичного прислуживания явному недругу Украины.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в минувшем чемпионате России. В текущем сезоне премьер-лиги «Спартак» занимает 6-ю позицию с 14 очками.
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