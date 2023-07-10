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Украинская ассоциация футбола выступила против проведения международного турнира в России

Украина осудила участие иностранных клубов в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге
Сергей Разин
корреспондент
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Фото ФК «Зенит»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в товарищеском турнире в России.

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в проходящем товарищеском турнире в России. Мы неоднократно обращались в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнерам из футбольного сообщества Европы и мира по недопущению участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

9 июля «Зенит» победил «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер (0:0, 4:3 — пенальти). До этого команда обыграла «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2). Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

Ранее УАФ направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Футбол. В УАФ считают товарищеские матчи российских команд в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА
ФК Зенит
ФК Нефтчи
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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Пари НН – Зенит
 - : -
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