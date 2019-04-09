Угрожали ли Кокорин и Мамаев снимавшим их на видео посетителям кафе? Ответ свидетеля

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян заявил, что футболисты попросили человека, который снимал видео драки в кафе, удалить ролик.

- Что вы начали говорить человеку, который снимал драку на телефон? - вопрос прокурора.

- Не помню. Спросили, зачем снимаешь?

- Подсудимые требовали от лиц в кафе, чтобы те удалили запись съемки со своих телефонов?

- Может, кто-то сказал "удали видео".

- Человек удалил?

- Не знаю.

- Мамаев подходил к человеку, который снимал? А Кокорины и Протасовицкий?

- Может быть. (Дмитрий Зеленов)

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