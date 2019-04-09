Угрожали ли Кокорин и Мамаев снимавшим их на видео посетителям кафе? Ответ свидетеля

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян заявил, что футболисты попросили человека, который снимал видео драки в кафе, удалить ролик.
- Что вы начали говорить человеку, который снимал драку на телефон? - вопрос прокурора.
- Не помню. Спросили, зачем снимаешь?
- Подсудимые требовали от лиц в кафе, чтобы те удалили запись съемки со своих телефонов?
- Может, кто-то сказал "удали видео".
- Человек удалил?
- Не знаю.
- Мамаев подходил к человеку, который снимал? А Кокорины и Протасовицкий?
- Может быть. (Дмитрий Зеленов)
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