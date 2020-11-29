На 88-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Тамбов» (4:0) арбитр Алексей Матюнин продолжил игру и не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с отставленной в сторону правой рукой Никиты Чичерина.

В действия судьи вмешались видеоассистенты Сергей Лапочкин и Александр Богданов. Они провели проверку, решили, что есть основания для назначения 11-метрового удара и предложили рефери самому изучить видеозапись. Матюнин долго смотрел повторы, с разных ракурсов и на разной скорости оценивал действия нанесшего удар Дмитрия Сысуева и Чичерина, а затем... оставил свой вердикт в силе: наказывать защитника «Тамбова» 11-метровым нельзя.

29 ноября. Уфа. «Уфа» — «Тамбов» — 4:0. Фото Матч Премьер

С решением судьи сложно согласиться. Можно только предположить, что Матюнин квалифицировал действия Чичерина так: футболист гостей сыграл левой ногой в мяч (действительно, произошел контакт с его ногой), и тот потом отлетел и попал ему в руку. Уверен, найдется достаточное число экспертов, кто возразит судье и будет настаивать, что следовало назначить пенальти. (Александр Бобров)