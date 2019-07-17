22:13 | Футбол — РПЛ

"Уфа" представила форму на сезон-2019/20. На ней есть медовые соты

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"Уфа" представила форму на сезон-2019/20, информирует официальный сайт уфимской команды. Домашняя форма выполнена в привычном красном цвете, гостевая – в белом, а третий комплект – в фиолетовом цвете с оригинальными ставками медовых сот.

​​В презентации приняли участие новички нашей команды: Тургай Мохбалиев, Даниил Фомин, Николай Гиоргобиан, Данила Емельянов и Андрей Козлов.

В следующем туре "Уфа" дома сыграет с "Краснодаром" на стадионе "Нефтяник", встреча пройдет 20 июля, начало – в 14.00 (мск).

 

Уфа - Краснодар

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-predstavil-novichkov-komandy-i-prezentoval-igrovuyu-formu-na-sezon-2019-20

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