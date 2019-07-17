"Уфа" представила форму на сезон-2019/20. На ней есть медовые соты

"Уфа" представила форму на сезон-2019/20, информирует официальный сайт уфимской команды. Домашняя форма выполнена в привычном красном цвете, гостевая – в белом, а третий комплект – в фиолетовом цвете с оригинальными ставками медовых сот.

​​В презентации приняли участие новички нашей команды: Тургай Мохбалиев, Даниил Фомин, Николай Гиоргобиан, Данила Емельянов и Андрей Козлов.

В следующем туре "Уфа" дома сыграет с "Краснодаром" на стадионе "Нефтяник", встреча пройдет 20 июля, начало – в 14.00 (мск).

На площади Гостиного Двора состоялась презентация новой игровой формы ФК «Уфа» и встреча болельщиков с новичками команды!



Подобное мероприятие впервые состоялось на открытом воздухе - плюс 26 градусов и отсутствие осадков стало приятным бонусом к праздничной встрече. pic.twitter.com/tpkfxewNWF — ФК УФА (@UfaFc) 17 июля 2019 г.

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