"Уфа" пока не хочет отдавать Кругового в аренду в "Зенит" или ЦСКА. Речь идет о продаже

Как уже сообщал "СЭ", на 21-летнего защитника "Уфы" Данилу Кругового претендуют два клуба - "Зенит" и ЦСКА. Руководство башкирского клуба и сам футболист пока не определились, где игрок продолжит карьеру. На данный момент принципиальная позиция "Уфы" - только продажа, а не аренда Кругового.

На днях генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил следующее: "Не сказал бы, что Данила больше склоняется к ЦСКА. Эта тема есть, мы дали клубам разрешение вести переговоры с игроком. Что будет дальше – посмотрим".

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