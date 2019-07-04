УЕФА не будет открывать дело в отношении украинского футболиста Габовды

УЕФА не имеет права возбудить дисциплинарное дело в отношении 30-летнего украинского футболиста венгерского "Халадаша" Юрия Габовды, сообщили "СЭ" в пресс-службе организации.

Ранее Габовда написал в Инстаграме, что во время контрольной игры с "Краснодаром-2", которая состоится в пятницу, "минимум одна москальская рожа ляжет". Позже игрко сообщил, что его страницу взломали, а он сам ничего подобного не писал.

- Пожалуйста, свяжитесь с Федерацией футбола Венгрии относительно вашего запроса, так как данный игрок выступает за клуб, который находится под юрисдикцией этой федерации. УЕФА может открывать дисциплинарные дела только по инцидентам, которые произошли в соревнованиях УЕФА, - сказали в пресс-службе УЕФА.

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