"Удар Зиньковского получился сумасшедшим". Бердыев - о поражении от "Крыльев"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Крыльев Советов" в матче 23-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что гол хавбека Антона Зиньковского в ворота казанцев получился сумасшедшим.

- Я думаю, что "Крылья" заслужили победу. - приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина". - Что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, конечно, сумасшедшим получился.

В группе атаки пока не хватает нам… Сагитов молодой, мы надеемся на него, что он рано или поздно забьет. Так же и Акбашев. Надеемся, что все будет нормально, но нужно время.

В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому все ломалось. Во втором тайме более менее стало, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме, да, мы сами ошиблись в перестроениях, а "Крылья" этим неплохо воспользовались.

"Рубин" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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