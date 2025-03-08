Удальцов: «Пока «Пари НН» чувствует себя достаточно уверенно в турнирной таблице»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что график команды позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

«Понятно, что когда играем дома, всегда настраиваемся на то, чтобы взять очки. В матче с «Краснодаром» (0:3) этого сделать не получилось, но пока мы чувствуем себя достаточно уверенно в турнирной таблице. Да, это только первая игра тура, посмотрим, как сыграют наши конкуренты. Но впереди у нас график, который позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, будем стараться набирать очки и подниматься в турнирной таблице», — цитирует Удальцова «РБ Спорт».

«Пари НН» располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.