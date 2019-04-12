"Удачно попал в дальнюю девятку". Зиньковский - о дебютном голе в премьер-лиге

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский заявил, что для него важно было забить гол в матче 23-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:0). Этот мяч стал дебютным для 22-летнего хавбека в чемпионате России.

- Я принял мяч под удар, думал, что сразу пробью, - сказал Зиньковский в эфире канала "Матч Премьер". - Удачно попал в дальнюю девятку. Этот мяч очень важен, я хотел забить гол. Были моменты в прошлых матчах, чуть рядом все было. Удачно, что забил на домашней арене.

Все знают, что это дерби, важная игра для болельщиков. Нам надо подниматься вверх по таблице. Не очень легко обыграли "Рубин": тяжелая игра, мало моментов, "Рубин" играл в пять защитников. Один гол решил исход встречи. Мы играем от себя в каждом матче. Была установка контролировать мяч и вскрывать фланги.

"Крылья" набрали 27 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

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