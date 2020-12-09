Уциев тренируется в общей группе и имеет шанс сыграть в ближайшем матче

Футболисты «Ахмата» на своей тренировочной базе провели восстановительную тренировку. В общей группе работал защитник Ризван Уциев, сообщает пресс-служба клуба.

Состояние капитана улучшается с каждым занятием, вероятность его появления в заявке на ближайшие матчи присутствует.

В нынешнем сезоне Уциев пока не выходил на поле в официальных матчах.

В 18-м туре Тинькофф РПЛ грозненцы сыграют на своем поле против «Ростова».