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Уциев открыл в Аргуне детскую футбольную школу «Ахмат»

20:09
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Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев построил в Аргуне детскую футбольную школу, сообщает пресс-служба грозненцев.

На церемонии открытия школы присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, президент «Ахмата» Магомед Даудов и другие.

В текущем сезоне 31-летний Уциев провел 14 матчей за «Ахмат» и сделал одну голевую передачу. Грозненцы с 19 баллами занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Дополнительная информация

http://fc-akhmat.ru/page/11172

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