Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев построил в Аргуне детскую футбольную школу, сообщает пресс-служба грозненцев.

На церемонии открытия школы присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, президент «Ахмата» Магомед Даудов и другие.

В текущем сезоне 31-летний Уциев провел 14 матчей за «Ахмат» и сделал одну голевую передачу. Грозненцы с 19 баллами занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ризван Уциев открыл в Аргуне детскую футбольную школу «Ахмат» https://t.co/FmUm9mygvF pic.twitter.com/btVZUK0BgJ — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 17, 2019

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