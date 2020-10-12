Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил выступление команды в нынешнем сезоне. После 10 туров Тинькофф РПЛ в турнирной таблице чемпионата у «Зенита» и «Спартака» после ничьей в Москве (1:1) по 21 очку в активе, чемпион опережает красно-белых по дополнительным показателям.

— Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

— Вас не смущает, что «Зенит» лидирует именно по дополнительному показателю?

— Что значит смущает? Мы же лидеры!

— «Зенит» мог оторваться от «Спартака», если бы не упустил победу в 10-м туре на «Открытие Арене». Как оцените эту ничью?

— Как выразился после игры Доменико Тедеско — «Спартак» немного расстроен результатом. А мы — сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьезного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

— В ней «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов, «Спартак» — нет.

— У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график, чем у «Спартака». Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. «Зенит» все время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре.

— Длины скамейки сейчас для борьбы на два фронта хватает?

— Слава богу, у нас выздоравливают травмированные. Дриусси уже работает в общей группе. Лунев на подходе к ней. Плюс надеюсь, что ребята будут играть на максимуме своих способностей и возможностей.