У судьи Москалева подтвердился ковид. Его помощник также заражен
Судья Владимир Москалев сообщил «СЭ» о результатах своего теста на COVID-19. Он рассказал, что его помощник Алексей Ширяев также заболел коронавирусом.
— Мой последний тест на ковид показал положительный результат, — сказал Москалев. — Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции.
У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но он чувствует себя хорошо. Другой помощник Дмитрий Жвакин пока ожидает результатов тестирования.
Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе. (Севастиан Терлецкий)
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился другой арбитр, Сергей Карасев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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