У судьи Москалева подтвердился ковид. Его помощник также заражен

Судья Владимир Москалев сообщил «СЭ» о результатах своего теста на COVID-19. Он рассказал, что его помощник Алексей Ширяев также заболел коронавирусом.

— Мой последний тест на ковид показал положительный результат, — сказал Москалев. — Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции.

У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но он чувствует себя хорошо. Другой помощник Дмитрий Жвакин пока ожидает результатов тестирования.

Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе. (Севастиан Терлецкий)

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился другой арбитр, Сергей Карасев.