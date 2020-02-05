У «Спартака» новый шеф-скаут. Раньше он работал в ЦСКА

Антон Чистяков стал новым шеф-скаутом «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.

«На протяжении семи последних лет новый шеф-скаут красно-белых работал в ЦСКА в должности координатора селекции. 32-летний специалист окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках. Желаем Антону успехов в работе на благо «Спартака»!», — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. Команда набрала 22 очка в 19 играх.