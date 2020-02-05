РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

У «Спартака» новый шеф-скаут. Раньше он работал в ЦСКА

12:00
Антон Чистяков. Фото ФК «Спартак»
Антон Чистяков. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Антон Чистяков стал новым шеф-скаутом «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.

«На протяжении семи последних лет новый шеф-скаут красно-белых работал в ЦСКА в должности координатора селекции. 32-летний специалист окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках. Желаем Антону успехов в работе на благо «Спартака»!», — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает десятое место в чемпионате России. Команда набрала 22 очка в 19 играх.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-02-05-anton_chistyakov__novyy_shef-skaut_spartaka/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир