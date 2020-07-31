У «Спартака» есть три кандидата на должность главного врача команды

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский написал заявление об уходе из клуба. Он покинет московскую команду 12 августа, после чего перейдет на работу в «Рубин», сообщает в своем Telegram-канале известный комментатор и журналист Илья Казаков.

Андрей Гришанов, бывший врачом «Спартака» в чемпионском сезоне и Эльвира Усманова — кандидаты на замену. Есть еще один кандидат, имя которого пока не называется.