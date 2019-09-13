У «Спартака» были предложения по Максименко, Бакаеву и Жиго

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, что в летнее трансферное окно клуб получал предложения по поводу Александра Максименко и Зелимхана Бакаева.

— Были ли футболисты, по которым были предложения, но вы их не продали?

— Был большой спрос на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Были запросы из Чехии на нашу молодежь, был запрос на Жиго. Но он для нас бесценен. Он один из лидеров команды. Сколько может в Европе стоить игрок уровня Жиго? Это дороже, чем мы купили Тила.



— Но Жиго стоил 8 миллионов. Если ранее клуб купил Жиго за 8, почему нельзя взять второго Жиго за ту же сумму?



— Потому что уровень Жиго сейчас выше, он вырос в клубе.



— Как в целом оцените трансферную политику?



— Я себя сам должен оценивать? По трансферам я выполнил все, что запланировал. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь