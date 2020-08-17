Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что у клуба есть предложение о трансфере одного из футболистов.

— После матча с «Ахматом» вы сказали, что есть предложение по одному из футболистов. Можете уточнить, это аренда или полноценный трансфер?

— Это трансфер.

— Речь идет о Гусе Тиле?

— Слишком вы сужаете. Я тоже парень обученный. Можно я промолчу. (Дмитрий Гирин)