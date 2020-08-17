«У нас есть предложение о трансфере игрока». Газизов — о кадровой ситуации в «Спартаке»
16:02
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что у клуба есть предложение о трансфере одного из футболистов.
— После матча с «Ахматом» вы сказали, что есть предложение по одному из футболистов. Можете уточнить, это аренда или полноценный трансфер?
— Это трансфер.
— Речь идет о Гусе Тиле?
— Слишком вы сужаете. Я тоже парень обученный. Можно я промолчу. (Дмитрий Гирин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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