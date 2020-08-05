«У нас еще Лига чемпионов». «Локо» пошутил о трансфере Урунова в «Спартак»

«Локомотив» с юмором оценил трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова в «Спартак».

В Twitter московского клуба появилось видео, как тренеры «Локомотива» Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов смотрят ролик в социальных сетях, посвященный презентации игрока.

— Тиктокеры, — сказал Пашинин.

— Кто? Пойдем лучше к сезону готовиться, — добавил Лоськов.

— У нас еще Лига чемпионов вообще-то, — заключил Пашинин.