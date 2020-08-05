«У нас еще Лига чемпионов». «Локо» пошутил о трансфере Урунова в «Спартак»
15:03
«Локомотив» с юмором оценил трансфер полузащитника «Уфы» Остона Урунова в «Спартак».
В Twitter московского клуба появилось видео, как тренеры «Локомотива» Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов смотрят ролик в социальных сетях, посвященный презентации игрока.
— Тиктокеры, — сказал Пашинин.
— Кто? Пойдем лучше к сезону готовиться, — добавил Лоськов.
— У нас еще Лига чемпионов вообще-то, — заключил Пашинин.
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