Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказался о сокращении зарплат игроков в период пандемии коронавируса. Также он прокомментировал позицию главного тренера «Локомотива» Юрия Семина по зарплатам футболистов. Тренер в колонке для «СЭ» высказал пожелание не обижать футболистов.

— Если клуб сокращает зарплаты, то зачем держать это в секрете? Хотя он имеет право и не распространяться, — сказал Комбаров. - Просто есть бюджетные и небюджетные клубы. У бюджетных — проблемы из-за коронавируса. Почему нам и предложили снижение зарплаты на 40 процентов, а мы согласились. У нас бюджетные деньги, те из них, которые мы недополучим, пойдут на госпитали, больницы, повышение зарплат докторам. Это во благо страны, чтобы, если кто-то заболел, было достойное оборудование и обеспечение.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.