В «СЭ» вышло не публиковавшееся прежде интервью нашего обозревателя Игоря Рабинера за 2013 год с Юрием Гавриловым, которому сегодня исполнилось 67 лет. Он рассказал, что думает, когда его сравнивают с плеймейкерами красно-белых других лет — Егором Титовым и Романом Широковым.

— В последние пару десятилетий с вами сравнивали по стилю, пожалуй, двух футболистов — Егора Титова и Романа Широкова. Много общего?

— Да, эти ребята тоже владели искусством паса. У меня, наверное, немного острее было чутье — мог на долю секунды раньше увидеть дальнейшее развитие ситуации. Поэтому у меня эти передачи проходили, а у них — нет.

Широков играл немного глубже, ближе к позиции опорного полузащитника. Но само понимание и ведение игры — да, близко к моему. Может быть, его надо было попробовать использовать чуть ближе к чужим воротам.