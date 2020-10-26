У Мамаева спросили о драке в расположении сборной России

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал комментарий по поводу возможной драки на Euro-2016 в расположении сборной России перед матчем с Уэльсом (0:3).

«Это не моя история. Там участвовала много людей, я человек не того формата, который в подробностях все начнет рассказывать. Было и было. Говорил ли я кому-то после драки, что он — нежилец? Ничего криминального там не было», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».