У Мамаева спросили о драке в расположении сборной России
17:56
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал комментарий по поводу возможной драки на Euro-2016 в расположении сборной России перед матчем с Уэльсом (0:3).
«Это не моя история. Там участвовала много людей, я человек не того формата, который в подробностях все начнет рассказывать. Было и было. Говорил ли я кому-то после драки, что он — нежилец? Ничего криминального там не было», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».
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