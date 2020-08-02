Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не беспокоится, что у нападающего Александра Кокорина может возникнуть конфликт с болельщиками московского клуба.

— А примут ли Кокорина болельщики «Спартак»? Сам он как-то говорил, что вряд ли перейдет в эту команду...

— Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что его в свое время не взяли в «Спартак». Но это прошлое. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать болельщиков.

— А фанаты не будут ему припоминать зенитовское и динамовское прошлое?

— Саша однозначно встретиться с болельщиками. У него такой же мотив, как и у меня. Сделать «Спартак» сильнее.

Воспитанник «Локомотива», поигравший за «Динамо» и «Зенит», ранее заявлял, что «никогда не перейдет в «Спартак».

— У меня детская обида на «Спартак», — заявил в апреле этого года футболист. — Я не люблю «Спартак», когда играю против них. Потому что в «Динамо» выступал, в «Зените» их тоже не любят. А в обычной жизни мне все равно. (Виталий Айрапетов)

Шамиль Газизов: «Кокорин выбрал футбол, пошел на понижение зарплаты. Он хочет играть в Лиге чемпионов»