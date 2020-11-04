В матче группового этапа Бетсити Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0) полузащитник гостей Дарко Йевтич потерял сознание в результате единоборства с соперником.

После жесткого столкновения с нападающим хозяев Владиславом Брагиным, который ударил игрока казанцев локтем в голову, Йевтич остался лежать на искусственном газоне, на лице игрока виднелась кровь. Спустя некоторое время футболист смог сам подняться с газона.

Однако, в то время, как медицинская бригада «Рубина» оказывала ему первую помощь прямо на поле, игрок потерял сознание и вновь рухнул на футбольное поле. Только после этого Йевтича поместили на носилки и отнесли в машину скорой медицинской помощи, на которой футболиста отвезли в одну из больниц Хабаровска.

По информации пресс-службы казанцев, Йевтич получил травму — у него диагностировано тяжелое сотрясение и сломана кость носа. После госпитализации Дарко чувствует себя удовлетворительно и уже присоединился к команде.