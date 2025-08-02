Тюкавин посетил автомобилестроительный завод в Китае

В пятницу, 1 августа, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин побывал на заводе Changan Automobile в китайском Чунцине.

Футболист осмотрел производственные цеха, где собирают автомобили — от кузовных работ до финальных испытаний.

Тюкавину показали, как создаются машины, включая процесс превращения металлических листов в готовые модели. Футболист лично протестировал автомобиль, а по итогам визита заинтересовался возможностью привезти его в Россию.