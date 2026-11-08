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Тюкавин — о волевой победе «Динамо» над «Факелом»: «Я бы не назвал это чемпионским фартом»

Алексей Михайлов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России с «Факелом».

Игра команд прошла 7 ноября в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых — гости вырвали победу на 90+1-й минуте.

— Такая победа — чемпионский фарт? Это не напоминает весну Лички, когда был чемпионский матч в Краснодаре?

— Я бы не назвал это чемпионским фартом, а скорее — заслугой всей команды. Когда игрок «Факела» не забил в пустые ворота, это придало нам уверенности, и мы победили. Не знаю, насколько эта победа закономерна, но мы обязаны обыгрывать команды, находящиеся внизу турнирной таблицы.

— Очень жесткий футбол был ты что-то доказывал судье после удаления Артура. Считаешь, удаление не по делу?

— Я был рядом, когда Артура удаляли, и думал, что фолил игрок «Факела». Но потом пересмотрел момент, там был наступ. Такое бывает и я удалялся со «Спартаком», сейчас удалился Артур. Ничего страшного, это стечение обстоятельств. Самое главное, что победили и добыли три очка.

— Игру судил арбитр, который старше тебя на 3 месяца. Что скажешь о такой практике, когда в РПЛ привлекают совсем молодых рефери?

— Не хотелось бы ничего говорить о судействе, пусть его оценивает ЭСК. Я стараюсь не обращать внимания на судью и на то, как он ведет игру.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Факел&raquo; (2:1) в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ.Два удаления в Воронеже, промах века от Пуси, победный гол Тюкавина. «Динамо» вышло на первое место в РПЛ

Источник: «РБ Спорт»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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