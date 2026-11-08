Тюкавин — о волевой победе «Динамо» над «Факелом»: «Я бы не назвал это чемпионским фартом»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России с «Факелом».
Игра команд прошла 7 ноября в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых — гости вырвали победу на 90+1-й минуте.
— Такая победа — чемпионский фарт? Это не напоминает весну Лички, когда был чемпионский матч в Краснодаре?
— Я бы не назвал это чемпионским фартом, а скорее — заслугой всей команды. Когда игрок «Факела» не забил в пустые ворота, это придало нам уверенности, и мы победили. Не знаю, насколько эта победа закономерна, но мы обязаны обыгрывать команды, находящиеся внизу турнирной таблицы.
— Очень жесткий футбол был — ты что-то доказывал судье после удаления Артура. Считаешь, удаление не по делу?
— Я был рядом, когда Артура удаляли, и думал, что фолил игрок «Факела». Но потом пересмотрел момент, там был наступ. Такое бывает — и я удалялся со «Спартаком», сейчас удалился Артур. Ничего страшного, это стечение обстоятельств. Самое главное, что победили и добыли три очка.
— Игру судил арбитр, который старше тебя на 3 месяца. Что скажешь о такой практике, когда в РПЛ привлекают совсем молодых рефери?
— Не хотелось бы ничего говорить о судействе, пусть его оценивает ЭСК. Я стараюсь не обращать внимания на судью и на то, как он ведет игру.
«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.
В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2