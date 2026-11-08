Тюкавин — о волевой победе «Динамо» над «Факелом»: «Я бы не назвал это чемпионским фартом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «РБ Спорт» подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России с «Факелом».

Игра команд прошла 7 ноября в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых — гости вырвали победу на 90+1-й минуте.

— Такая победа — чемпионский фарт? Это не напоминает весну Лички, когда был чемпионский матч в Краснодаре?

— Я бы не назвал это чемпионским фартом, а скорее — заслугой всей команды. Когда игрок «Факела» не забил в пустые ворота, это придало нам уверенности, и мы победили. Не знаю, насколько эта победа закономерна, но мы обязаны обыгрывать команды, находящиеся внизу турнирной таблицы.

— Очень жесткий футбол был — ты что-то доказывал судье после удаления Артура. Считаешь, удаление не по делу?

— Я был рядом, когда Артура удаляли, и думал, что фолил игрок «Факела». Но потом пересмотрел момент, там был наступ. Такое бывает — и я удалялся со «Спартаком», сейчас удалился Артур. Ничего страшного, это стечение обстоятельств. Самое главное, что победили и добыли три очка.

— Игру судил арбитр, который старше тебя на 3 месяца. Что скажешь о такой практике, когда в РПЛ привлекают совсем молодых рефери?

— Не хотелось бы ничего говорить о судействе, пусть его оценивает ЭСК. Я стараюсь не обращать внимания на судью и на то, как он ведет игру.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)

«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».