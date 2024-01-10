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Сегодня, 16:52

Тюкавин назвал победу над «Зенитом» в Кубке России главным событием 2023 года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в рамках национальной премии «Первая пятерка — 2023» ответил на вопрос о главных событиях прошедшего года.

«Хотел бы отметить матч с «Зенитом» в Кубке России. Когда мы выиграли, было фантастически. Впереди ответная игра с ними в марте, есть время, чтобы подготовиться», — сказал Тюкавин.

В 2023 году «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра между командами запланирована на 12 марта.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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Спартак

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