«Краснодар» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 18-го тура

В воскресенье, 8 декабря завершился 18-й тур чемпионата России.

В заключительном матче тура «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Также 8 декабря московское «Динамо» разгромило «Химки» (4:1), а ЦСКА победил «Факел» (1:0).

7 декабря «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0), а «Зенит», лидировавший в таблице перед туром, проиграл «Акрону» (1:2).

По итогам последнего тура перед зимней паузой «Краснодар» (39 очков) вернул лидерство в турнирной таблице. «Зенит» (39) уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет вторым. Третье место занимает «Спартак» (37).

Также в топ-5 входят «Динамо» (35) и «Локомотив» (35). Бело-голубые выше благодаря победе над железнодорожниками (3:1) во втором туре. ЦСКА (31) занимает шестое место.

В зоне вылета остались «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8). В 18-м туре грозненцы обыграли конкурента в очной встрече (1:0).

Все результаты матчей 18-го тура — здесь.

РПЛ возобновится в начале весны — 2 марта стартует 19-й тур чемпионата России.