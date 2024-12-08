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Сегодня, 21:47

«Краснодар» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 18-го тура

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Черников и Сесар Монтес в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0) 8 декабря.
Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 8 декабря завершился 18-й тур чемпионата России.

В заключительном матче тура «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Также 8 декабря московское «Динамо» разгромило «Химки» (4:1), а ЦСКА победил «Факел» (1:0).

7 декабря «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0), а «Зенит», лидировавший в таблице перед туром, проиграл «Акрону» (1:2).

По итогам последнего тура перед зимней паузой «Краснодар» (39 очков) вернул лидерство в турнирной таблице. «Зенит» (39) уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет вторым. Третье место занимает «Спартак» (37).

Также в топ-5 входят «Динамо» (35) и «Локомотив» (35). Бело-голубые выше благодаря победе над железнодорожниками (3:1) во втором туре. ЦСКА (31) занимает шестое место.

В зоне вылета остались «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8). В 18-м туре грозненцы обыграли конкурента в очной встрече (1:0).

Все результаты матчей 18-го тура — здесь.

РПЛ возобновится в начале весны — 2 марта стартует 19-й тур чемпионата России.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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